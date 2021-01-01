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تبون: الاستدانة الخارجية ترهن حرية قراراتنا "في الدفاع عن القضايا العادلة كفلسطين"

الثلاثاء 18 يناير 2022 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
تبون: الاستدانة الخارجية ترهن حرية قراراتنا "في الدفاع عن القضايا العادلة كفلسطين"



الجزائر /سما/(د ب أ)

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء إن “الاستدانة الخارجية ترهن سيادتنا وحرية قراراتنا، وحريتنا في الدفاع عن القضايا العادلة في العالم، على رأسها الصحراء الغربية وفلسطين، والجزائر متجهة نحو نظام اقتصادي جديد، يرتكز على رأس المال النظيف”.

وأضاف في الخطاب الذي ألقاه بمقر وزارة الدفاع بالعاصمة الجزائرية “هناك من تقلقه سيادتنا، لكننا سنواصل طريقنا بإرادة لا تلين، كي تكون الجزائر في مكانتها المستحقة إقليميا ودوليا، بسند جيشنا الوطني الشعبي، وعدم استدانة الجزائر من الخارج يزعج العديد من الأطراف”.

وتابع ” الجيش الجزائري جيش مسالم، لكنه يدافع عن الجزائر بشراسة، فالويل لمن اعتدى على الجزائر”.

وجدد تبون في كلمته التأكيد على أنه “لا ديمقراطية مع دولة ضعيفة، ضعفا يُحفزّ الفوضى ومجبرة على التنازل عن المبادئ”.

واعتبر أن “التعليق السياسي وحرية التعبير مضمونان، ولكن بأدب، لأنه لا علاقة لهما بالسب والشتم وكيل الأكاذيب ونشر الباطل ومحاولات تركيع الدولة بأساليب ملتوية”.

#عبد المجيد تبون #الجزائر #القضية الفلسطينية

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