الرئيس يمنح أيقونة المقاومة الشهيد سليمان الهذالين" نوط القدس"

رام الله / سما /

منح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أيقونة المقاومة الشيخ المناضل الشهيد سليمان الهذالين" نوط القدس".

وسلم محافظ الخليل جبرين البكري، نوط القدس، لعائلة الشهيد نيابة عن الرئيس، في مسقط رأس الشهيد في خربة أم الخير شرق بلدة يطا جنوب الخليل، بحضور قادة الأجهزة الأمنية وأمناء سر أقاليم "فتح" وممثلي الفعاليات الوطنية.

وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، خلال تشييع جثمان الشهيد الهذالين، ان السيد الرئيس محمود عباس، قد قرر منح الشيخ المناضل الشهيد سليمان الهذالين، "نوط القدس" تقديراً لمسيرته الوطنية والنضالية المشرفة في الدفاع عن أرض وطنه فلسطين، أرض الآباء والأجداد، وتثميناً عالياً لصموده ونضاله المتواصل في وجه الاحتلال والاستيطان الغاصب، إلى ان ارتقى شهيداً وهو يرفع علم فلسطين عالياً ليصبح بذلك أيقونة للمقاومة الشعبية.