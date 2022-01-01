قيادي بحماس يدعو لمواجهة مسيرات المستوطنين الليلة بشمالي الضفة

غزة / سما /

دعا النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس أحمد الحاج علي، المواطنين إلى الخروج في مسيرات حاشدة، لمواجهة مسيرات المستوطنين التي ستنطلق مساء اليوم الثلاثاء شمالي الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في تصريح للحاج علي؛ تعقيبا على استعداد جماعات استيطانية لتنظيم مسيرات في شوارع شمالي الضفة، تنطلق من حاجز زعترة وصولا إلى حاجز حوارة العسكريين جنوبي نابلس، مساء الثلاثاء، وتحمل عنوان "إسرائيل في خطر نريد دولة يهودية".

وطالب الحاج علي، بضرورة عدم السماح للمستوطنين بمزيد من العربدة ومنعهم من سرقة أراضي الفلسطينيين في الضفة.

وقال إن المستوطنين لم يتجرؤوا على الخروج في أماكن يسكنها الفلسطينيون إلا بعد مجيء السلطة وتوقيع اتفاق أوسلو.

وتساءل الحاج علي: "هل ستنطلق مسيرة المستوطنين دون حماية قوات الاحتلال ومتابعة عليا من دولة الاحتلال؟ ولماذا لا تشارك أجهزة السلطة التي ينفق مئات الملايين على تدريبها، في حماية الفلسطينيين وممتلكاتهم من تغول المستوطنين؟".

وأضاف "إذا كانت السلطة عاجزة عن حماية الشعب الفلسطيني ودفع شر المستوطنين عنه فلتطلق سراح الأسود المكبلة في سجن أريحا، ولتسمح لأبطال الضفة الغربية ورجالها بالمقاومة دون ملاحقتهم وتعذيبهم".

وحث النائب عن "حماس"، الفلسطينيين في الضفة على مواجهة المستوطنين بكل الوسائل المتاحة، محذرا من عواقب تمرير هذه المسيرة.