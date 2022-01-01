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غزة: التعليم تنظم فعالية تضامنية مع أهالي النقب المحتل

الثلاثاء 18 يناير 2022 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: التعليم تنظم فعالية تضامنية مع أهالي النقب المحتل



غزة / سما /

نظمت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، فعالية تضامنية مع أهالي النقب جنوب فلسطين المحتلة، في ظل ما يتعرضون له منذ فترة على يد القوات الإسرائيلية.

وتمثلت تلك الفعالية بمهرجان داخل مدرسة النقب الأساسية شمال قطاع غزة، رفع خلاله الطلاب العديد من اللافتات التي تؤكد حق الفلسطيني في أرضه وتستنكر ممارسات الاحتلال.

وقال النائب الفني لمديرية التربية والتعليم شمال غزة موسى شهاب، إن أهالي النقب بكل مكوناتهم سيبقون صامدين أمام محاولات الاحتلال مصادرة أراضيهم التي ورثوها عن أباءهم وأجدادهم.

بدوره، شدد مدير المدرسة أحمد المطوق، على أن الفعالية تأتي لتؤكد أن شيوخ وشباب ونساء وأطفال قطاع غزة يقفون وقفة واحدة مع أهلهم في النقب المحتل.

ودعا "المطوق" في حديثة لوكالة الرأي، كافة الفلسطيني في أراضي الـ 48، إلى الالتفاف حول أهالي النقب وإسنادهم من أجل إفشال مخططات التهجير التي يحاول الاحتلال فرضها عليهم.

#وزارة التربية والتعليم #قطاع غزة #منطقة النقب

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