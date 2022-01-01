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"WSJ": نتائج التحقيق الإماراتي الأولي خلصت إلى نفس رواية الحوثيين بشأن الهجمات

الثلاثاء 18 يناير 2022 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"WSJ": نتائج التحقيق الإماراتي الأولي خلصت إلى نفس رواية الحوثيين بشأن الهجمات



وكالات/سما/

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن نتائج التحقيق الإماراتي الأولي خلص إلى نفس رواية الحوثيين بشأن الهجمات التي استهدفت مطار أبو ظبي ومنشآت مدنية يوم أمس الاثنين.


ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر مطلعة على التحقيق الأولي الذي أجرته دولة الإمارات العربية المتحدة، قولها إن "الحوثيين استخدموا مزيجا من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة لاستهداف أبوظبي وأجزاء من المملكة العربية السعودية، في واحدة من أكثر الهجمات جرأة للجماعة المدعومة من إيران على منافسيها الخليجيين منذ سنوات".

وقد أسفر الهجوم على مطار أبوظبي ومنشآت نفطية عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين، في "أوضح دليل على التقدم العسكري الذي حققه الحوثيون في السنوات الأخيرة، بمساعدة إيران"، بحسب الصحيفة.

#وول ستريت جورنال #الامارات #الحوثيين #أبو ظبي

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"وول ستريت جورنال": نتائج التحقيق الإماراتي الأولي خلصت إلى نفس رواية الحوثيين بشأن الهجمات

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