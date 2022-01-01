"الحكم المحلي" توقع اتفاقية لتعبيد امتداد شارع خليل الوزير

غزة / سما /

وقعت وزارة الحكم المحلي وبلدية غزة اتفاقية تعاون مع مؤسسة أمان فلسطين الماليزية يتم بموجبها تعبيد امتداد شارع خليل الوزير، عقب الانتهاء من فتحه وإزالة التعديات عليه.

وقال وزير وكيل الوزارة سمير مطير، إن ذلك المشروع يعتبر من المشاريع الحيوية في قطاع غزة باعتباره شارعاً محورياً يخدم سكان مدينة غزة البالغ عددهم 750 ألف نسمة ويربط شرق المدينة بغربها.

وبين "مطير" ، أن فتح وتعبيد ذلك الشارع كان من أهم الأولويات الوزارة، حيث تم البحث عن تمويل له بعد تعليمات لجنة متابعة العمل الحكومي بفتحه وإزالة التعديات.

ولفت إلى أنه سيتم تعويض المواطنين قريباً، مؤكداً أن الشارع سيرى النور بفضل مؤسسة أمان فلسطين وسيتم نزول المناقصة الخاصة به وسيكون الشارع جاهز لخدمة المواطنين قريباً.

بدوره، أوضح رئيس بلدية غزة يحيى السراج، أن مشروع التعبيد يمتد من شارع اليرموك وصولاً لشارع أحمد الجعبري، مبيناً أنه سيحدث نقلة نوعية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية لدى السكان.

وقال: "من المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى، ثم نستعد للمرحلة الثانية وهي التي تصل الشارع نفسه بشارع صلاح الدين أكبر شارع وأهم شارع في قطاع غزة بما يسهم في تقليل الازدحام وتحسين جودة الحياة".

من جانبه، أكد مدير مؤسسة أمان فلسطين، عمر صيام، أنه سيتم تعبيد الشارع وتأسيس بنية تحتية له، مع إضافة إنارة وكل ما يلزمه ليكون مناسباً لخدمة الأهالي.