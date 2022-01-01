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غزة: بدء تطعيم طلبة السابع حتى التاسع ضد كورونا (صور)

الثلاثاء 18 يناير 2022 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: بدء تطعيم طلبة السابع حتى التاسع ضد كورونا (صور)



غزة / سما /

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة بالتعاون مع وزارة الصحة بحملة تطعيم الطلبة من الصفوف السابع حتى التاسع ضد فيروس كورونا.

وأكد مدير دائرة الخدمات والتثقيف الصحي بالوزارة عبد الكريم المجدلاوي، أن الحملة تأتي حفاظًا على سلامة وصحة الطلبة، وضمان استمرار التعليم الوجاهي في ظل الانتشار الكبير لفايروس كورونا.

وقال المجدلاوي، إن التطعيم الذي يتم تداوله للفئات العمرية المستهدفة في المدارس هو (فايزر) فقط ونسبة فعاليته عالية جداً، مبينًا أن أعداد طلبة هذه الفئة تبلغ أكثر من 150,000 طالب وطالبة على مستوى المدارس الحكومية والوكالة والخاصة وتسعى الوزارة للوصول إلى أكبر قدر منهم.

وحول الآلية التي يتم من خلالها تنظيم عملية التطعيم، أوضح أنه تم تكليف مدراء المدارس بإرسال نموذج إشعار لأولياء أمور الطلبة من أبنائهم لإعلامهم بأن الوزارة عازمة على تطعيم هذه الفئة العمرية، ثم يتم جمع هذه النماذج والاحتفاظ بها حتى يأتي دور المدرسة لتلقي طلبتها التطعيم حسب الجدول الذي أعدته الإدارة العامة للصحة المدرسية، داعيًا أولياء الأمور لأن يأخذوا زمام المبادرة ويشجعوا أبناءهم على تلقي اللقاح.

وفيما يتعلق بالحملة التثقيفية والتوعوية لتوجيه المعلمين والطلبة وأولياء الأمور، أشار المجدلاوي إلى أن الحملة مستمرة حتى يتم تغطية جميع مدارس القطاع، ويشارك فيها فرق مدربة من الإدارة العامة للصحة المدرسية ووزارة الصحة ولديهم إجابات عن كافة استفسارات المعلمين والطلبة وأولياء الأمور لإزالة المخاوف المتعلقة بالتطعيم، مؤكدًا أن الحملة مستمرة للوصول إلى النسبة المطلوبة للوصول إلى المناعة المجتمعية.

#وزارة التربية والتعليم العالي #قطاع غزة #لقاح كورونا #التطعيم ضد كورونا
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