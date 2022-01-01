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داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء

الثلاثاء 18 يناير 2022 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء



غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء سيكون للحافلتين التاسعة والعاشرة، إضافة للمتأخرين من كشف المسافرين رقم (2022/3).

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/3): ، داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكد على ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مع أهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ودعت إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

#وزارة الداخلية #قطاع غزة #الهيئة العامة للمعابر والحدود #الية السفر #معبر رفح

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