الاحتلال يُجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في بيت حنينا

القدس المحتلة / سما /

أجبرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عائلة مقدسية على هدم منزلها قسراً، في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.

واجبر المقدسي جلال الرجبي أجبر على هدم منزله ذاتيا في بلدية بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة بأمر من بلدية الاحتلال التي سلّمته قبل عدة أسابيع قرارا يقضي بهدم منزله البالغة مساحته 50 مترا مربعاً، وإلا ستهدمه آلياتها مقابل مبالغ باهظة.

وقال الرجبي: إن عائلته المكونة من سبعة أفراد باتت اليوم بلا مأوى بعد أن أجبرت على هدم منزلها بقرار محكمة احتلالية قبل نحو أسبوعين، ومنحته مهلة أسبوع لهدمه، مضيفا أن بناء المنزل كلفه نحو 70 ألف شيقل، ويعيش فيه مع زوجته وأولاده.

وكانت بلدية الاحتلال أجبرت عائلة شقيقه معاذ الرجبي قبل نحو شهر ونصف الشهر على هدم منزلها قسرا.