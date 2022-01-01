  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يُجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في بيت حنينا

الثلاثاء 18 يناير 2022 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يُجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في بيت حنينا



القدس المحتلة / سما /

 أجبرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عائلة مقدسية على هدم منزلها قسراً، في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.

واجبر المقدسي جلال الرجبي أجبر على هدم منزله ذاتيا في بلدية بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة بأمر من بلدية الاحتلال التي سلّمته قبل عدة أسابيع قرارا يقضي بهدم منزله البالغة مساحته 50 مترا مربعاً، وإلا ستهدمه آلياتها مقابل مبالغ باهظة.

وقال الرجبي: إن عائلته المكونة من سبعة أفراد باتت اليوم بلا مأوى بعد أن أجبرت على هدم منزلها بقرار محكمة احتلالية قبل نحو أسبوعين، ومنحته مهلة أسبوع لهدمه، مضيفا أن بناء المنزل كلفه نحو 70 ألف شيقل، ويعيش فيه مع زوجته وأولاده.

وكانت بلدية الاحتلال أجبرت عائلة شقيقه معاذ الرجبي قبل نحو شهر ونصف الشهر على هدم منزلها قسرا.

#سلطات الاحتلال #هدم منزل #بلدة بيت حنينا

الأكثر قراءة اليوم

السفير العمادي يعلن موعد وآلية صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة بغزة

الحوثيون يعلنون تفاصيل جديدة حول عملية "إعصار اليمن" التي استهدفت "العمق الإماراتي"

ما هو الطلب الذي قدمته الإدارة الأمريكية و رفضه حزب الله ؟

اسعار صرف العملات

بالفيديو.. ولادة عجل بثلاث عيون وأربع فتحات أنف واصطفاف الأهالي لـ"عبادته" !

الـ"فيفا" يعلن عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم

حماس تنتج مسلسلا دراميا يدعم الرواية الفلسطينية للصراع مع "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

images-2

قناة عبرية: ضباط مصريين زاروا تل أبيب اليوم وأجروا محادثات بشأن غزة والأسرى

المرتبة الثانية عالميا .إسرائيل تسجل ارتفاعًا جديدًا في حصيلة الإصابات الخطيرة بكورونا

4 وفيات و933 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و263 حالة تعافٍ في فلسطين

كان العبرية : إسرائيل تتحسب هجوما حوثيا على إيلات بعد أبو ظبي

العمادي يصل غزة اليوم ويلتقي مسؤولين إسرائيليين وقيادة حماس وهذا ما سيبحثه ..

الاتصالات الفلسطينية