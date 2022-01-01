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نفوق 100 رأس من العجول والأبقار في الأغوار الشمالية

الثلاثاء 18 يناير 2022 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
نفوق 100 رأس من العجول والأبقار في الأغوار الشمالية



الاغوار /سما/

نفقت نحو مائة رأس من العجول والأبقار في منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية لأسباب لا تزال مجهولة.

وقال الناشط الحقوقي في الأغوار عارف دراغمة، “إن أكثر من مائة رأس من العجول والأبقار ماتت ونفقت تعود ملكيتها للمواطن عادل دراغمة من منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية والأسباب غامضة حتى الآن”.

وأشار دراغمة إلى أن جهودًا تبذل لمعرفة الأسباب وراء نفوق تلك الأعداد من الأبقار والعجول، وتم أخذ فحوصات من تلك الأبقار والعجول النافقة وأرسلت إلى دائرة البيطرة في وزارة الزراعة لمعرفة أسباب نفوقها وبانتظار النتائج.

#منطقة عين الحلوة #الأغوار الشمالية

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