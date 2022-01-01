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شرطة الاحتلال تقول إنها ستهدم منزل عائلة صالحية بالقدس الأسبوع المقبل

الثلاثاء 18 يناير 2022 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة الاحتلال تقول إنها ستهدم منزل عائلة صالحية بالقدس الأسبوع المقبل



القدس المحتلة / سما /

قالت شرطة الاحتلال إنها ستهدم منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة الثلاثاء المقبل.

وبحسب موقع “واي نت” العبري، فإن شرطة الاحتلال أكدت أنها ستنفذ القرار الصادر عن المحكمة بخصوص المنزل.

وهدمت الشرطة أمس الإثنين مشتلًا زراعيًا للعائلة التي بدورها تحصنت أعلى سطح منزلها وحملت مواد قابلة للاشتعال لمنع إخلائه وهدمه.

وقالت “وحدات حي الشيح جراح” عبر صفحتها على فيس بوك إن الشرطة حاولت إفراغ المنزل والمشتل التابع للعائلة بحجة إقامة مدرسة مكانهما.

واعتدت الشرطة على المتواجدين ومنعتهم من الاقتراب، فيما رفضت العائلة الخروج من المنزل وهددت بحرق نفسها إن تم تهجيرها، وفق “وحدات حي الشيخ جراح”.

وأوضحت أن الوضع في الحي يزيد سوءًا وأن التطهير العرقي يحدث لهم جميعا بالتدريج لتخفيف هول الحدث، مناشدةً بأن لا يترك أهالي الحي وحدهم.

#منزل عائلة صالحية #حي الشيخ جراح #هدم منازل #تهجير الفلسطينيين #الشرطة الاسرائيلية

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