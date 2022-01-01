إصابات واعتقال طالبين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدرسة بدير نظام غرب رام الله

رام الله / سما /

أصيب عدد من الطلبة والهيئة التدريسية بحالات اختناق ورضوض خلال اقتحام قوات الاحتلال صباح الثلاثاء، مدرسة دير نظام الثانوية المختطلة بقرية دير نظام غرب رام الله.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية دير نظام صباح اليوم ودهمت المدرسة الثانوية المختلطة واعتدت على الطلبة والهيئة التدريسية بالضرب وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع في المدرسة، ما أوقع عدة إصابات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع وكذلك برضوض نتيجة الاعتداء بالضرب.

وأشارت المصادر إلى أن القوات اعتقلت الطالبين رامز محمد التميمي وأحمد عبد الغني التميمي من داخل غرفة صفهما وهما يبلغان من العمر 17 عاماً، وقد حاولت الهيئة التدريسية منع مداهمة المدرسة واعتقال الطالبين ولكن تم الاعتداء عليها.