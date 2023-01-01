موديرنا تطور لقاحًا مشتركًا للكورونا والإنفلونزا

رام الله / سما /

أعلنت شركة موديرنا للادوية أنها تعتزم إطلاق وتسويق لقاح مشترك للأنفلونزا والكورونا خلال عامين ، ليحل محل اللقاحين المنفصلين كما جرت العادة حتى الآن.

وبحسب إعلان "مودرنا" ، فإن اللقاح المشترك الذي سيقي من الإنفلونزا وكورونا معًا سيوزع على الأسواق بحلول شتاء 2023 ، قبل أن تبدأ الإصابات الشتوية الشائعة."

"هدفنا هو أن نكون قادرين على الحصول على تعزيز سنوي واحد حتى لا نواجه مشاكل حيث لا يرغب الناس في الحصول على تطعيمين أو ثلاث في الشتاء. السيناريو الأكثر تفاؤلاً سيكون خريف 2023 ، قال الرئيس التنفيذي لشركة "Modern" ستيفان بنسل ، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وأضاف: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث في كل دولة ، لكننا نعتقد أن ذلك ممكن في بعض الدول العام المقبل".

قال بنسل أيضًا إن لقاح موديرنا المخصص ضد سلالة أوميكرون في المراحل النهائية من التطوير.

وسيعتمد لقاح الأنفلونزا الحديث على تقنيةmRNAالتي استند إليها لقاح كورونا الذي طورته الشركة.

في غضون ذلك ، تحاول شركات التكنولوجيا الحيوية إنتاج لقاحات تعمل أيضًا ضد سلالات كورونا المستقبلية ، من أجل منع موجة جديدة من الإصابات بسلالات أخرى من الفيروس كما حدث مع Omicron.