  1. الرئيسية
  2. الصحة

موديرنا تطور لقاحًا مشتركًا للكورونا والإنفلونزا

الثلاثاء 18 يناير 2022 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
موديرنا تطور لقاحًا مشتركًا للكورونا والإنفلونزا



رام الله / سما /

 أعلنت شركة موديرنا للادوية أنها تعتزم إطلاق وتسويق لقاح مشترك للأنفلونزا والكورونا خلال عامين ، ليحل محل اللقاحين المنفصلين كما جرت العادة حتى الآن.

وبحسب إعلان "مودرنا" ، فإن اللقاح المشترك الذي سيقي من الإنفلونزا وكورونا معًا سيوزع على الأسواق بحلول شتاء 2023 ، قبل أن تبدأ الإصابات الشتوية الشائعة."

"هدفنا هو أن نكون قادرين على الحصول على تعزيز سنوي واحد حتى لا نواجه مشاكل حيث لا يرغب الناس في الحصول على تطعيمين أو ثلاث في الشتاء. السيناريو الأكثر تفاؤلاً سيكون خريف 2023 ، قال الرئيس التنفيذي لشركة "Modern" ستيفان بنسل ، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وأضاف: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث في كل دولة ، لكننا نعتقد أن ذلك ممكن في بعض الدول العام المقبل".

قال بنسل أيضًا إن لقاح موديرنا المخصص ضد سلالة أوميكرون في المراحل النهائية من التطوير.

وسيعتمد لقاح الأنفلونزا الحديث على تقنيةmRNAالتي استند إليها لقاح كورونا الذي طورته الشركة.

في غضون ذلك ، تحاول شركات التكنولوجيا الحيوية إنتاج لقاحات تعمل أيضًا ضد سلالات كورونا المستقبلية ، من أجل منع موجة جديدة من الإصابات بسلالات أخرى من الفيروس كما حدث مع Omicron.

#شركة موديرنا للادوية #لقاح كورونا #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

السفير العمادي يعلن موعد وآلية صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة بغزة

الحوثيون يعلنون تفاصيل جديدة حول عملية "إعصار اليمن" التي استهدفت "العمق الإماراتي"

ما هو الطلب الذي قدمته الإدارة الأمريكية و رفضه حزب الله ؟

اسعار صرف العملات

بالفيديو.. ولادة عجل بثلاث عيون وأربع فتحات أنف واصطفاف الأهالي لـ"عبادته" !

الـ"فيفا" يعلن عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم

حماس تنتج مسلسلا دراميا يدعم الرواية الفلسطينية للصراع مع "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

images-2

قناة عبرية: ضباط مصريين زاروا تل أبيب اليوم وأجروا محادثات بشأن غزة والأسرى

المرتبة الثانية عالميا .إسرائيل تسجل ارتفاعًا جديدًا في حصيلة الإصابات الخطيرة بكورونا

4 وفيات و933 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و263 حالة تعافٍ في فلسطين

كان العبرية : إسرائيل تتحسب هجوما حوثيا على إيلات بعد أبو ظبي

العمادي يصل غزة اليوم ويلتقي مسؤولين إسرائيليين وقيادة حماس وهذا ما سيبحثه ..

الاتصالات الفلسطينية