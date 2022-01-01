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الهباش: العدالة لن تتحقق إلا بزوال الاحتلال عن دولة فلسطين

الثلاثاء 18 يناير 2022 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش: العدالة لن تتحقق إلا بزوال الاحتلال عن دولة فلسطين



رام الله / سما /

قال الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية ان منظومة العدالة لن تتحقق إلا بزوال الإحتلال عن دولة فلسطين ونيل الشعب الفلسطيني حريته الكاملة في دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف .

جاءت أقوال الهباش خلال كلمته في إفتتاح إجتماع مجلس إدارة برنامج سواسية 2 الخاص بدعم قطاع العدالة في دولة فلسطين بحضور قادة ورؤساء مؤسسات قطاع العدالة في دولة فلسطين وممثلين عن برنامج سواسية 2 المشترك والمنظمات والدول المانحة للبرنامج .

وأضاف أن دولة الإحتلال تسعى بكل الطرق لتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية ومنعها من القيام برسالتها في كافة مناطق الدولة الفلسطينية وخاصة في المناطق التي تسمى " ج " ، حيث تعمل دولة الاحتلال جاهدة وبكل الطرق لوضع العراقيل ومنع المؤسسات الفلسطينية من أداء مهامها بالشكل الكامل في تلك المناطق من خلال الحواجز التي تفصل بين المدن والقرى الفلسطينية أو المستوطنات الغير شرعية التي تجثم على أراضينا وممتلكاتنا، مضيفاً أن الدولة الفلسطينية بمؤسساتها وبجهود أبناء شعبنا قادمة لا محالة ووأن الإحتلال إلى زوال .

وأكد قاضي القضاة خلال كلمته ان مؤسسات دولة فلسطين ماضية على طريق النهضة والتطور وعلى أسس واضحة يحكمها سيادة القانون ورسالتها تقديم الخدمة الأفضل للمواطن الفلسطيني الذي يعاني من ظلم الإحتلال والإستيطان .

وقدم الهباش شكره لجميع الشركاء والمانحين الذين يعملون مع مؤسسات قطاع العدالة جنباً إلى جنب نحو تطوير أداء هذا القطاع الهام الذي يحمي القانون ويفرض سيادته ، مطالباً المانحين والداعمين لدولة فلسطين بممارسة الضغوط الحقيقية على دولة الإحتلال لوقف الهجمة الشرسة والممنهجة على مؤسسات الدولة الفلسطينية والمواطنين وممتلكاتهم حتى تذعن دولة الإحتلال للقانون الدولي والشرعية الدولية التي أكدت على حرية الشعب الفلسطيني وحقوقه .

#محمود الهباش

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