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خمسة قضاة شرعيين جدد بينهم امرأة يؤدون اليمين القانونية أمام قاضي قضاة فلسطين

الثلاثاء 18 يناير 2022 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
خمسة قضاة شرعيين جدد بينهم امرأة يؤدون اليمين القانونية أمام قاضي قضاة فلسطين



رام الله / سما /

أدى خمسة من قضاة المحاكم الشرعية الجدد اليمين القانونية أمام الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية، في مقر ديوان قاضي القضاة برام الله، بحضور رئيس واعضاء المحكمة العليا الشرعية وعدد من قضاة المحاكم الشرعية.

وأكد الهباش في كلمته على اهمية القضاء الشرعي كونه مكونا اساسيا من مكونات السلطة القضائية.

وأضاف قاضي القضاة ان رسالة القضاء الشرعي رسالة سامية تعتمد على الشريعة الإسلامية وتطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى، هدفها حماية الأسرة الفلسطينية وحماية المجتمع والحفاظ على تماسكه، بالإضافة إلى حفظ حقوق جميع الأطراف وتحقيق العدالة الناجزة للجميع وتحقيق المصلحة الفضلى.

والقضاة الذين أدوا اليمين القانونية ت بناءً على تنسيب من المجلس القضائي الشرعي بعد اجتيازهم الامتحانين التحريري والشفوي المقررين بنجاح، لفخامة السيد الرئيس محمود عباس، وانطبقت عليهم كافة الشروط المنصوص عليها في قانون تشكيل المحاكم الشرعية المعمول به في دولة فلسطين وهم:

القاضي الدكتور محمد صبري ، والقاضي فادي زعاترة ، والقاضي عمر مصلح ، والقاضية ريم الشنطي ، والقاضي موسى الشيخ درة .

هذا وتوجه القضاة الشرعيين الجدد بالشكر والتقدير لقاضي القضاة على مواقفه المشرفة بالدفاع عن القضايا الوطنية، مثمنين دوره في النهوض بجهاز القضاء الشرعي، واضعين توجيهاته نصب أعينهم.

#قضاة المحاكم الشرعية #محمود الهباش

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