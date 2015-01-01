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بينيت: تخفيف العقوبات عن إيران قد يؤدي لتشجيع "الإرهاب"

الثلاثاء 18 يناير 2022 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت: تخفيف العقوبات عن إيران قد يؤدي لتشجيع "الإرهاب"



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الحكومة الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إن توفير أموال لإيران قد يؤدي إلى تشجيع "الإرهاب".
 
وأضاف بينيت، في كلمة عبر الفيديو للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، "آخر شيء يمكنكم القيام به… هو ضخ عشرات المليارات من الدولارات لهذا النظام. لأن ما الذي ستحصلون عليه؟ إرهابًا على نطاق أوسع".

وتجري محادثات فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بين إيران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين).

وتهدف المحادثات إلى رفع العقوبات الأميركية عن طهران والتزام إيران بتعهداتها النووية، إلى جانب الضمانات بعدم انسحاب واشنطن مجددًا من الاتفاق في حال العودة إليه.

وكان اتفاق 2015 أتاح رفع عقوبات اقتصادية عدة مفروضة على إيران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، معيدًا فرض عقوبات قاسية على البلاد، ووسط تراجع إيراني مهول عن كافة الالتزامات.

#الحكومة الاسرائيلية #نفتالي بينيت #اسرائيل #ايران

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