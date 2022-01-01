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لبيد يهاجم حزب سموترتش ويتهمه بمناهضة الصهيونية

الثلاثاء 18 يناير 2022 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبيد يهاجم حزب سموترتش ويتهمه بمناهضة الصهيونية



القدس المحتلة / سما /

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي رئيس حزب يش عتيد يائير لبيد حزب "الصهيونية الدينية" واصفا إياه بالحزب المناهض للصهيونية.
 
قال لبيد بحسب القناة 7 العبرية، إنه يؤيد قانون الجنسية لكنه لا يريد أن يقود القانون حزب مناهض للصهيونية، على حد تعبيره.
 
وأضاف: "مثلما لا أوافق على أن يقود حزب التجمع قانون الجنسية، لن أوافق على أن يقود حزب بن غفير القانون".
 
ورد رئيس الحزب الصهيوني الديني بتسلئيل سموتريتش على تصريحات لبيد بالقول: "بالنسبة للبيد الصهيونية الدينية جيدة بما يكفي لملء المقابر العسكرية، لكنها ليست صهيونية بما يكفي لتمرير قانون الجنسية معها، بالتأكيد ليست صهيونية مثل الحركة الإسلامية التي تحالفت معها الصهيونية الدينية".
 
وأضاف: "كان من الممكن أن تكون هناك حاجة لرد فعل حاد على أرض الواقع لإدانة الوقاحة والنفاق وضياع الطريق، لكن أمام لبيد لا قيمة في التفكير الجاد، إنه رجل يطلق تصريحات جوفاء لا معنى لها".

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