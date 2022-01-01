المرتبة الثانية عالميا .إسرائيل تسجل ارتفاعًا جديدًا في حصيلة الإصابات الخطيرة بكورونا

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ظهر الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الإصابات الخطيرة بفيروس كورونا المستجد، لتصل إلى 498 حالة، منهم 100 يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي.

وتلقى ما مجموعه 558661 إسرائيليًا أربع جرعات من لقاح COVID-19، وتلقى 4،405،984 ثلاث جرعات، بينما حصل 6،031،267 على جرعتين، وتلقى 6،676،541 جرعة واحدة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أن شحنة دواء للعلاج من كورونا ستصل إلى البلاد حتى نهاية الأسبوع الحالي.

من جهته قال الخبير الصحي في معهد وايزمان البروفيسور عيران سيغال أن الانخفاض في معدلات الإصابة بفيروس كورونا بات قريبا.

وفي مقابلة مع موقع "يديعوت أحرونوت"، الثلاثاء، أضاف سيغال: "منذ حوالي ثلاثة أسابيع، قدرنا أن الزيادة ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وبعد ذلك سنشهد انخفاضًا، والآن يحدث بالضبط حسب التوقعات".

وبحسبه، فان معدل الانتشار في إسرائيل مماثل لما يحدث في العالم.

وأوضح أنن من حيث الأعداد اليومية التي تم التحقق منها، فإسرائيل في المركز الثاني في العالم بالإصابات، مع 10٪ من الفحوصات الإيجابية، بعد أيرلندا.

وتابع: "لقد تحققنا من إصابة أكثر من 500000 شخص في موجة أوميكرون، وهو مثل الرقم الذي تحققنا منه في موجة دلتا".

ولفت بأن التقديرات تشير إلى أن ما يصل إلى مليوني إسرائيلي أصيبوا بأوميكرون.