الاحتلال يفرج عن شاب مقدسي شرط الإبعاد المنزلي وغرامة مالية

القدس المحتلة / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عن شاب من حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، شرط الإبعاد المنزلي.

وأفادت مصادر اعلامية في القدس، بأن شرطة الاحتلال أفرجت عن الشاب عبد لله عكرماوي (22 عامًا)، شرط الإبعاد المنزلي لمدة ثلاثة أيام، وغرافة مالية 500 شيقل.

وقالت أمل صالحية والدة الشاب عبد الله : "إن قوات الاحتلال اعتقلت ابني عبد الله أمس لمجرد قيامه بتصوير حصار قوات الاحتلال لمنزلنا في الشيخ جراح والاعتداء علينا ومحاولة إخراجنا منه، واليوم أفرجت عنه شرط إبعاده عن منزلنا لثلاثة أيام بغرامة 500 شيقل".

وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت الشاب عبد لله عكرماوي مع خمسة آخرين خلال حصار عائلة صالحية في منزلها في حي الشيخ جراح لمجرد قيامهم بتصوير اعتداءات الاحتلال بحق العائلة.