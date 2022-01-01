  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يفرج عن شاب مقدسي شرط الإبعاد المنزلي وغرامة مالية

الثلاثاء 18 يناير 2022 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عن شاب من حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، شرط الإبعاد المنزلي.

وأفادت مصادر اعلامية في القدس، بأن شرطة الاحتلال أفرجت عن الشاب عبد لله عكرماوي (22 عامًا)، شرط الإبعاد المنزلي لمدة ثلاثة أيام، وغرافة مالية 500 شيقل.

وقالت أمل صالحية والدة الشاب عبد الله : "إن قوات الاحتلال اعتقلت ابني عبد الله أمس لمجرد قيامه بتصوير حصار قوات الاحتلال لمنزلنا في الشيخ جراح والاعتداء علينا ومحاولة إخراجنا منه، واليوم أفرجت عنه شرط إبعاده عن منزلنا لثلاثة أيام بغرامة 500 شيقل".

وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت الشاب عبد لله عكرماوي مع خمسة آخرين خلال حصار عائلة صالحية في منزلها في حي الشيخ جراح لمجرد قيامهم بتصوير اعتداءات الاحتلال بحق العائلة.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

السفير العمادي يعلن موعد وآلية صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة بغزة

الحوثيون يعلنون تفاصيل جديدة حول عملية "إعصار اليمن" التي استهدفت "العمق الإماراتي"

اسعار صرف العملات

ما هو الطلب الذي قدمته الإدارة الأمريكية و رفضه حزب الله ؟

الـ"فيفا" يعلن عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم

معاريف: إسرائيل في عهد بايدن.. عودة إلى العلاقات الطبيعية أم استعداد لخطر متربص؟

حماس تنتج مسلسلا دراميا يدعم الرواية الفلسطينية للصراع مع "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

4 وفيات و933 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و263 حالة تعافٍ في فلسطين

كان العبرية : إسرائيل تتحسب هجوما حوثيا على إيلات بعد أبو ظبي

العمادي يصل غزة اليوم ويلتقي مسؤولين إسرائيليين وقيادة حماس وهذا ما سيبحثه ..

نائبة عربية تسقط مشروع قانون التجنيد في الكنيست الإسرائيلي وهذا ما قالته ..

وفد حماس يصل الجزائر ويلتقي المسؤولين الجزائريين لبحث إنهاء الانقسام

الاتصالات الفلسطينية