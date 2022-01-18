(الوسيط المغاربي ) الجزائرية تصدر ملحقاها الثالث عن الأسير القائد ناصر ابو حميد

وكالات - سما-

أصدرت صحيفة"الوسيط المغاربي"اليوم الثلاثاء الموافق 18/1/2022 ملحقهاً الثالث على التوالى خلال هذا الاسبوع عن الأسير القائد"ناصر ابو حميد،.

الملحق صدر بعدد 18 صفحة كاملة وذلك بالتنسيق والتعاون مع سفارة دولة فلسطين وتحت اشراف الاخ / خالد صالح "عزالدين" وأفاد الأخ "صالح" مسؤول ملف الأسرى بالسفارة الفلسطينية لدى الجزائر الشقيقة إلى أن الملحق الثالث الخاص بالاسير "ناصر ابو حميد" تضمن عددا كبيرا من المشاركات والمساهمات لكتاب وأدباء وأكاديميين وأسرى وأسيرات محررات أضافة الى مساهمة ومشاركة من مؤسسات متعددة تعنى بقضايا الاسرى ومنظمات حقوقية وإنسانية، وذلك لفضح جرائم وممارسات الاحتلال الصهيوني بحق الاسير القائد"ناصر ابو حميد".

وتقدم لهم جميعا الاخ / "صالح" بجزيل الشكر والتقدير والامتنان على جهودهم الدائمة في تغطية ملف الاسرى بشكل مستمر ومشاركتهم فى إصدار الملحق الثالث عنالاسير"القائد ابو حميد" وأفاد "صالح" (كما وانه لا يفوتنا ان نتقدم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان، لكل وسائل الإعلام الجزائرية المسموعة والمرئية والمقروءة وكذلك الى مؤسسة جريدة "الوسيط المغاربي" الجزائرية وللاخ الفاضل مدير التحرير ومسؤول النشر الاستاذ المناضل "بلقاسم فرحات" وكل الاخوة والاخوات العاملين في "الوسيط" والى الاخت الكريمة مسئولة قسم التركيب والتصفيف في الجريدة "لاميه خليل" التى تبذل جهودا جبارة فى الاهتمام الخاص بكل ملفات الاسرى والاسيرات وتعطى جل وقتها لهذه القضية الاخلاقية والوطنية بأمتياز ، ، وشكر كل من شارك وساهم فى إنجاز هذا الملحق الخاص بالمناضل الاسير ناصر ابو حميد .