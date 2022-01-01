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طيار يرفض مواصلة رحلته .. ويعتذر: انتهى دوامي!

الثلاثاء 18 يناير 2022 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
طيار يرفض مواصلة رحلته .. ويعتذر: انتهى دوامي!



وكالات / سما /

رفض طيار باكستاني في الخطوط الجوية الباكستانية، مواصلة السفر من الدمام إلى إسلام أباد ، بسبب انتهاء فترة عمله.

وأشارت قناة "سماء" الباكستانية، إلى أن الرحلة رقم "PK 9754" المتجهة من الرياض إلى إسلام أباد، شهدت بعض التأخير بسبب سوء الأحوال الجوية، وبعد الإقلاع قرر الطيار الهبوط في الدمام؛ معتذرًا عن مواصلة الرحلة لانتهاء ساعات عمله.

واكتفى متحدث الخطوط الجوية الباكستانية بالقول: إن الطيار بحاجة للراحة؛ وذلك لسلامة الطائرة والركاب.

وأشارت الخطوط الباكستانية، إلى أنه تم إنزال الركاب في فنادق، وسيغادرون، مساء اليوم، من الدمام إلى إسلام أباد.

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