جماهير الخليل تشيّع جثمان الشهيد الشيخ سليمان الهذالين

رام الله / سما /

شيعت جماهير الخليل، بعد ظهر اليوم الثلاثاء جثمان الشهيد الشيخ سليمان الهذالين (75 عاما) في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الميزان وصولا إلى منزل ذوي الشهيد قبل مواراته الثرى بمقبرة العائلة في أم الخير.

وشارك في موكب التشييع أعيان ووجهاء بمدينة الخليل ومدن وقرى أخرى بالضفة المحتلة، وسط صيحات التكبير وترديد الهتافات الغاضبة والمطالبة بالثأر لدماء الشهيد.

وشدد المشيعون على ضرورة إطلاق يد المقاومة بالضفة لتأخذ دورها في الدفاع عن أبناء شعبنا والتصدي لجرائم الاحتلال وعربدات المستوطنين. كما طالبوا بتوسيع فعاليات المقاومة الشعبية التي سلكها الشيخ الشهيد لتمتد إلى كل قرى الضفة الغربية.

وقد عم الإضراب الشامل في مدينة يطا بالتزامن مع تشييع جثمان الهذالين، الذي استشهد صباح أمس متأثراً بجراحه الخطرة التي أصيب بها عند مدخل قرية أم الخير بمسافر يطا في 5 يناير الجاري.

وأصيب الهذالين بالرأس والصدر والبطن والحوض بعد دهسه بمركبة تابعة لقوات الاحتلال، وأدخل إلى مستشفى الميزان بالخليل لتلقي العلاج، إلى حين استشهاده.