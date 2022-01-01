  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جماهير الخليل تشيّع جثمان الشهيد الشيخ سليمان الهذالين

الثلاثاء 18 يناير 2022 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير الخليل تشيّع جثمان الشهيد الشيخ سليمان الهذالين



رام الله / سما /

شيعت جماهير الخليل، بعد ظهر اليوم الثلاثاء جثمان الشهيد الشيخ سليمان الهذالين (75 عاما) في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الميزان وصولا إلى منزل ذوي الشهيد قبل مواراته الثرى بمقبرة العائلة في أم الخير.

وشارك في موكب التشييع أعيان ووجهاء بمدينة الخليل ومدن وقرى أخرى بالضفة المحتلة، وسط صيحات التكبير وترديد الهتافات الغاضبة والمطالبة بالثأر لدماء الشهيد.

وشدد المشيعون على ضرورة إطلاق يد المقاومة بالضفة لتأخذ دورها في الدفاع عن أبناء شعبنا والتصدي لجرائم الاحتلال وعربدات المستوطنين. كما طالبوا بتوسيع فعاليات المقاومة الشعبية التي سلكها الشيخ الشهيد لتمتد إلى كل قرى الضفة الغربية.

وقد عم الإضراب الشامل في مدينة يطا بالتزامن مع تشييع جثمان الهذالين، الذي استشهد صباح أمس متأثراً بجراحه الخطرة التي أصيب بها عند مدخل قرية أم الخير بمسافر يطا في 5 يناير الجاري.

وأصيب الهذالين بالرأس والصدر والبطن والحوض بعد دهسه بمركبة تابعة لقوات الاحتلال، وأدخل إلى مستشفى الميزان بالخليل لتلقي العلاج، إلى حين استشهاده.

الأكثر قراءة اليوم

السفير العمادي يعلن موعد وآلية صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة بغزة

الحوثيون يعلنون تفاصيل جديدة حول عملية "إعصار اليمن" التي استهدفت "العمق الإماراتي"

اسعار صرف العملات

ما هو الطلب الذي قدمته الإدارة الأمريكية و رفضه حزب الله ؟

الـ"فيفا" يعلن عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم

معاريف: إسرائيل في عهد بايدن.. عودة إلى العلاقات الطبيعية أم استعداد لخطر متربص؟

حماس تنتج مسلسلا دراميا يدعم الرواية الفلسطينية للصراع مع "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

4 وفيات و933 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و263 حالة تعافٍ في فلسطين

كان العبرية : إسرائيل تتحسب هجوما حوثيا على إيلات بعد أبو ظبي

العمادي يصل غزة اليوم ويلتقي مسؤولين إسرائيليين وقيادة حماس وهذا ما سيبحثه ..

نائبة عربية تسقط مشروع قانون التجنيد في الكنيست الإسرائيلي وهذا ما قالته ..

وفد حماس يصل الجزائر ويلتقي المسؤولين الجزائريين لبحث إنهاء الانقسام

الاتصالات الفلسطينية