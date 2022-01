بالفيديو.. ولادة عجل بثلاث عيون وأربع فتحات أنف واصطفاف الأهالي لـ"عبادته" !

في حالة نادرة من نوعها، أنجبت بقرة في قرية براجناندجاون في الهند، عجلا بثلاث عيون وأربع فتحات أنف، وفق "آسيان نيوز انترناشيونال".

ومع انتشار الخبر، اصطف عدد كبير من الناس في طابور عند منزل المزارع لـ"عبادة العجل" ووصفه بأنه "يجسد الله".

وولدت بقرة مملوكة للمزارع هيمانت تشاندل، هذا العجل، من سكان قرية ناواجون لودهي، في 13 يناير.

وقال تشاندل لـ "PTI" عبر الهاتف: "للعجل عين إضافية في منتصف جبهته وأيضا أربعة ثقوب في فتحة الأنف.. يشبه ذيله "جاتا "(كومة من الشعر المتعرج) ولسانه أطول أيضا من العجول العادية".

#Watch | This #viral video shows a female Jersey #calf with three eyes and four nostrils born to a cow owned by farmer Hemant Chandel, a resident of Nawagaon Lodhi village in #Chhattisgarh.



Video source: Abtak Gujarat#Viral #ViralVideo pic.twitter.com/NJS1T8D8Au