الاحتلال يعتقل مواطنين ويستولي على شاحنة ومعدات شرق رام الله

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين اثنين يعملان في مدرسة قيد الإنشاء في منطقة الطبيل ببلدة كفر مالك شرق رام الله، واستولت على شاحنة ومعدات بناء.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة التابعة لعين سامية، واعتقلت عاملين لم تعرف هويتهما بعد، في مدرسة خاصة بالبدو، وصادرت شاحنة ومعدات خاصة، بحجة وقوعها في منطقة "ج".

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة أكثر من مرة، وقبل نحو شهرين جرى تهجير عائلة بدوية من المكان.

كما جرى قبل أكثر من عام إقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة عين سامية شرق كفر مالك، وشهدت المنطقة مواجهات مستمرة أصيب خلالها عشرات المواطنين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، بعد أن خرجوا في مسيرات رفضا للاستيطان ولإقامة هذه البؤرة على أراضيهم.