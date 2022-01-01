ريال مدريد يتخذ قراراً حاسماً بشأن إدين هازارد

وكالات / سما /

قرر ريال مدريد فتح الباب أمام رحيل النجم البلجيكي إدين هازارد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ماركا الإسبانية صباح اليوم الثلاثاء.

وعانى إدين هازارد من إصابات عديدة خلال أول موسمين له مع ريال مدريد، ثم وجد نفسه حبيساً لدكة البدلاء في الموسم الثالث تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد سيسهل رحيل إدين هازارد عن صفوف الفريق قبل انتهاء الميركاتو الشتوي، سواء بصفقة إعارة أو بيع نهائي إن كان الأمر ممكناً.

ويدرك النادي الملكي أن الأمر لن يكون سهلاً، نظراً للراتب المرتفع الذي يتحصل عليه اللاعب، لاسيما وأنه بعيد جداً عن مستواه ومن الصعب إيجاد نادياً مستعد لتحمل هذه المخاطرة.