منتخب الخماسي يبدأ تدريباته واستدعاء (3) لاعبين جدد

غزة / سما /

بدأ منتخب كرة القدم الخماسي تدريباته بحضور قائمة اللاعبين المستدعية للتجمع التدريبي الأول الذي يقام على صالة سعد صايل بواقع تدريبين أسبوعياً استعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا لكرة الصالات 2022 في الكويت، حيث ستقام التصفيات خلال الفترة من 1 إلى 15 إبريل المقبل في الإمارات.

وقاد التدريبات المدير الفني نادر الحجار برفقة إياد دويمة مدرب حراس المرمى بعد تكليفهم رسمياً من اتحاد كرة القدم.

واستدعى الجهاز الفني (3) لاعبين جدد لصفوف المنتخب هم: محمد صالح (الصداقة), ومحمد الدلو (المجمع الإسلامي), وأحمد الكرنز (خدمات البريج).

وكان الجهاز الفني للمنتخب قد أعلن عن استدعاء 27 لاعباً للانضمام إلى التجمع الأول وهم: مجد أبو العمرين، أحمد اللي، عبد الرحمن النبريص، علي الحواجري (حراس المرمى)، عمر العرعير، موسي حرارة، وليد ابو دان، عماد فحجان، محمد أبو دان، أنس الشخريت، محمد الجرمي، حازم أبو شنب، ربحي شتيوى، عز أبو راس، عبد الرحمن وشاح، سامر أبو ظاهر، محمد عبيد، خالد السيد، مروان الترابين، جلال أبو يوسف، محمد أبو ريالة، أسامة عيد، أحمد مهنا، محمد أبو موسي، فادي عساف، أحمد مرزوق، هادي بدوان.