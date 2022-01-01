"التعاون الإسلامي" تدين محاولات التهجير القسري للفلسطينيين في القدس المحتلة

جدة / سما /

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عمليات إخلاء وهدم منازل فلسطينية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

واعتبرت "التعاون الإسلامي"، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار سياسات التهويد والاستيطان الاستعماري والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية، والاستيلاء على ممتلكاتها، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وأكدت أن كل هذه الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة باطلة ولاغية، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعية في ذات الوقت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.