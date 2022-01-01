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اختبار روسي على أساس الأجسام المضادة لـ"أوميكرون"

الثلاثاء 18 يناير 2022 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اختبار روسي على أساس الأجسام المضادة لـ"أوميكرون"



وكالات / سما /

قال رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ، إن مؤسسته طورت نظام اختبار يقوم على تحديد الأجسام المضادة الكابحة لفيروسات متحور"أوميكرون".

وأضاف غينسبورغ، في حديث لوكالة "نوفوستي": "ظهر لدينا نظام اختبار لتحديد الأجسام المضادة القادرة على تحييد فيروسات سلالة أوميكرون".

وأشار عالم الفيروسات الروسي المعروف، إلى أن نظام الاختبار هذا، متوفر حاليا في مركز "غاماليا" فقط ولم يطرح بعد للتداول العام.

في وقت سابق قال غينسبورغ، إن الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" لن يمرضوا على الأرجح بفيروس كورونا الناجم عن سلالة "أوميكرون".

وأشار رئيس مركز "غاماليا"، إلى أنه أصيب شخصيا بـ "أوميكرون" لكنه لم يمرض بكوفيد، بفضل الحماية التي وفرها اللقاح له.

#أوميكرون #فيروس أوميكرون

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