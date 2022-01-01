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أسباب وعلاج تورم أصابع القدمين واليدين في الشتاء

الثلاثاء 18 يناير 2022 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسباب وعلاج تورم أصابع القدمين واليدين في الشتاء



وكالات / سما /

عند التعرض إلى برودة الجو تتعرض الأوعية الدموية التي توجد تحت الجلد إلى الالتهابات المؤلمة، والتي تتسبب في التورم بالأصابع.

وعادة يظهر تورم الأصابع بعد التعرض إلى الجو البارد بساعات قليلة، وهذا التورم يصيب أصابع اليدين والقدمين.

أسباب تورم الأصابع في الشتاء

تمدد الأوعية الدموية الصغيرة الموجودة تحت الجلد نتيجة التعرض إلى درجات الحرارة الباردة، وهذا قد يصيب الأصابع بالالتهابات مما يقلل من تدفق الدم وهذا يصيب الأصابع بالقدمين واليدين بالتورم.

كما يتسبب الإحماء في تورم الأصابع من خلال محاولة تدفئة اليدين وتوجيهها مباشرة للمدفئة، وهذا قد يتسبب في اندفاع تدفق الدم بشكل مفاجئ إلى الأوعية الدموية الضيقة، مما يتسبب في حدوث التورم وظهور البقع الحمراء.

من أكثر المصابين بالتورم في الأصابع في فصل الشتاء كبار السن، ومن يعانون من الضعف في الدورة الدموية، والمصابون بالنحافة، والمدخنون حيث إن مادة النيكوتين تعيق عمل الأوعية الدموية.

علاج تورم الأصابع في الشتاء:

في الغالب يتم الشفاء من تورم الأصابع عند انتهاء الطقس البارد، ويمكنك اتباع بعض الطرق التي تساعد على علاج تورم الأصابع في الشتاء ومنها:

1. تدفئة اليدين

من المهم الحرص على تدفئة اليدين خلال فصل الشتاء وخاصة لمن يعانون من تورم الأطراف، وهذا من خلال ارتداء القفازات والجوارب مع الحرص على عدم تدفئتها من خلال توجيهها لمصدر حراري أو تدليكها، حيث إنه يؤدي إلى زيادة التورم.

2. المكملات الغذائية

يعتبر تناول المكملات الغذائية تحت الإشراف الطبي من الأشياء الهامة لمن يعانون من تورم الأصابع بالشتاء، حيث أشار موقع "webmd" إلى بعض أنواع المكملات الغذائية التي تساعد في التخلص من تورم الأصابع، ومنها التي تحتوي على فيتامين ب، والكالسيوم، والماغنسيوم، والبوتاسيوم والفوسفات والتي تساعد على تحسين عمل الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم.

علاج تورم الأصابع

3. الطعام الصحي

تناول الطعام الصحي يساعد على شفائك من تورم الأصابع في الشتاء، وعليك بتناول الأطعمة التي تنتج الطاقة بالجسم ومنها المكسرات، والخضراوات والفواكه المجففة، واللحوم والحليب، والتي تساعد على تدفئة الجسم وامداده بالطاقة اللازمة لتعزيز عمل الدورة الدموية.

متى أقوم باستشارة الطبيب؟

عند تورم الأصابع دون اختفاء أعراضها لمدة تزيد على 3 أسابيع، عليك بالتوجه للطبيب حيث يتم وصف أنواع من الكريمات التي تساعد على التقليل من الالتهابات.

أطعمة وأعشاب لتقوية المناعة في فصل الشتاء

كما قد يلجأ الطبيب إلى وصف أدوية ضغط الدم والتي تساعد على فتح الأوعية الدموية الضيقة القريبة من سطح الجلد، مما يساعد على التقليل من الالتهاب والألم.

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