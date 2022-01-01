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الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

الثلاثاء 18 يناير 2022 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخليل، واعتقلت الشاب رضوان عبد الله أبو داوود، كما اعتقلت من بلدة الشيوخ المواطن سلامة عبد موسى الوراسنة (57 عاما)، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

وذكر الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر شمال الخليل محمد عوض ، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت رئيس البلدية السابق فرحان موسى حسين علقم (57 عاما).

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات السموع وسعير وحلحول، وعلى مدخل المدينة الشمالي والجنوبي "الحرايق"، وعلى مدخل مخيم الفوار، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الخليل #الاحتلال

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