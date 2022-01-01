"واتس آب" يعمل بدون إنترنت!

وكالات / سما /

أتاح تطبيق "واتس آب"، مؤخرًا، وبشكل رسمي واحدة من أبرز المزايا التي ينتظرها الملايين، وتسمح بربط حسابك بجهاز ثاني مثل الكمبيوتر.

وتُتيح الميزة الجديدة إرسال واستقبال الرسائل دون الحاجة إلى اتصال الهاتف الذكي الأساسي بالإنترنت.

وقالت صحفة الدعم الخاصة بـ "واتس آب"، إنه أصبح بإمكان الملايين عبر العالم، في الوقت الحالي استخدام ما يصل إلى 4 أجهزة مرتبطة، وهاتف واحد.

وأوضحت: "يمكن استخدام خدمة الدردشة على الويب والكمبيوتر والأجهزة الأخرى من خلال ربطها بهاتفك سواء كان متصلا بالإنترنت أو لا".

وتوفر ميزة "الأجهزة المرتبطة" هذه حلًا جديدًا لأحد قيود واتس آب البارزة، التي تمنع المستخدمين من فتح حساباتهم على جهاز آخر والاستمرار في استخدام الخدمة مع بقاء الهاتف الذكي المسجل عليه الحساب متصلًا بالإنترنت، حتى يتمكنوا من إجراء أي محادثة على الأجهزة المرتبطة بالجهاز الأساسي.

طريقة العمل

فقد بيّنت صفحة الدعم بأنه يمكن استخدام واتس آب بالطريقة الجديدة دون الحاجة إلى هاتف متصل بالإنترنت، والتي يتم العمل بها على 4 أجهزة دفعة واحدة بدون أن يكونوا متصلين بالإنترنت.

وأشارت إلى أنه بمجرد النقر على خيار الأجهزة المرتبطة من قائمة إعدادات واتس آب، ستتمكن من رؤية صفحة جديدة تسمى "استخدام واتس آب على أجهزة أخرى".

وستتيح هذه الميزة لك البقاء في استخدام حسابك على ما يصل إلى 4 أجهزة أخرى دون الحاجة لأن يكون هاتفك متصلًا بالإنترنت، على غرار منافسه الأقوى تيليغرام والذي يمكن استخدام الحساب عبر إصدار الويب دون هاتف متصل.

لمدة 14 يوما

ونوهت الصفحة إلى أن "الأجهزة المرتبطة" ستستمر في تلقي الرسائل وإرسالها لمدة تصل إلى 14 يوما بعد انقطاع اتصال الهاتف الذكي الرئيسي.

ولا يلزم إبقاء هاتفك متصلا بالإنترنت لاستخدام واتساب على الأجهزة المرتبطة، وكما سيتعين على المستخدم تسجيل حسابه على واتساب وربطه بالأجهزة الجديدة بهاتفه.