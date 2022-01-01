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بلاطة يتعاقد مع حارس مرمى من غزة

الثلاثاء 18 يناير 2022 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلاطة يتعاقد مع حارس مرمى من غزة



غزة / سما /

توصل مركز شباب بلاطة لاتفاق نهائي لضم حارس مرمى شباب جباليا أحمد عفانة للعب في دوري المحترفين في الضفة الغربية.

وسينتقل عفانة لمركز بلاطة على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مع أحقية التجديد باتفاق الأطراف الثلاثة  

وسيحصل شباب حباليا على مبلغ 9000 دولار مقابل الإعارة لموسم ونصف، على أن يحصل اللاعب عفانة على 5000 شيكل كراتب كل شهر.

ويعتبر عفانة من أفضل حراس المرمى في غزة  وسيقربه انتقاله لدوري المحترفين من أنظار المنتخب الوطني لتحقيق حلمه بتمثيل الفدائي في الفترة القادمة.

يشار إلى أن مركز بلاطة يحتل المركز الثامن في دوري المحترفين ويسعى لتحقيق نتائج قوية في مرحلة الإياب لتحسين مكانته في جدول الترتيب.

#بلاطة #شباب جباليا #أحمد عفانة #غزة

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