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فيديو.. اتحاد خانيونس يحسم الديربي والمنطار يتعثر أمام الثوار

الثلاثاء 18 يناير 2022 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. اتحاد خانيونس يحسم الديربي والمنطار يتعثر أمام الثوار



غزة / سما /

حرم شباب جباليا مضيفه اتحاد الشجاعية من فوز جديد وخطف منه تعادلا قاتلا بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك، ضمن منافسات الأسبوع السابع من دوري الدرجة الممتازة. 


سجل هدفي الشجاعية، محمد الحداد (39), وعلاء عطية (70)، فيما سجل هدفي شباب جباليا محمد أبو ريالة (65 من ركلة جزاء + 89).
ورفع الشجاعية رصيده إلى 17 نقطة في المركز الأول، بفارق 3 نقاط أمام ملاحقيه خدمات رفح فيما رفع شباب جباليا رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع.


 شباب خانيونس (0×1) اتحاد خانيونس
 وحسم اتحاد خانيونس ديربي المدينة مع جاره الشباب بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد خانيونس. 
سجل هدف اتحاد خانيونس الوحيد أحمد كلاب (29) ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد شباب خانيونس عند 11 نقطة في المركز الرابع. 

 

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