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العمادي يصل غزة اليوم ويلتقي مسؤولين إسرائيليين وقيادة حماس وهذا ما سيبحثه ..

الثلاثاء 18 يناير 2022 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي يصل غزة اليوم ويلتقي مسؤولين إسرائيليين وقيادة حماس وهذا ما سيبحثه ..



القدس المحتلة / سما /

- يصل السفير القطري محمد العمادي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون “إيرز” في زياة ستستمر عدة أيام.

وقالت مصادر لـ”القدس”، أن العمادي سيلتقي قبيل وصوله للقطاع مسؤولين إسرائيليين لبحث قضايا تتعلق بحالة الهدوء والتسهيلات الاقتصادية والمشاريع القطرية والدولية التي ستنفذ في غزة ومنها ملف إعادة الإعمار وقضايا أخرى مرتبطة بالقطاع.

وأشارت المصادر إلى أن العمادي سيلتقي قيادة رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار وسيقدم له التعازي بوفاة والده وشقيقته، وسيبحث معه إلى جانب وفد من الحركة القضايا المتعلقة بالقطاع والمباحثات التي أجراها مع الإسرائيليين.

ورجحت المصادر أن يغادر العمادي غزة أكثر من مرة ويعود إليها في إطار الاتصالات واللقاءات التي يعقدها مع المسؤولين الإسرائيليين، مرجحة أن يبقى مدة 7 أيام سيطلع خلالها على آخر تطورات المشاريع القطرية.

وكان قد أعلن أمس بدء صرف المنحة القطرية اليوم الثلاثاء لنحو 97 ألف أسرة في القطاع بواقع 100 دولار لكل عائلة.

#السفير العمادي #قطاع غزة #حماس #اسرائيل #المنحة القطرية

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