القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (هآرتس، يديعوت احرونوت، معاريف)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"هآرتس":

- المانيا ضاعفت ثمن الغواصات لإسرائيل إلى 2.4 مليار يورو وإسرائيل اقرت عملية الشراء

- نتنياهو يعطي الضوء الأخضر لمحاميه بمواصلة المفاوضات مع المستشار القانوني للحكومة، ونتنياهو يرفض شروط مندبلات

- الجيش يسمح لـ 1200 مستوطن بالالتفاف على الحواجز العسكرية والدخول الى مستوطنة "حومش" للاحتفال وتمنع الفلسطينيين من السير على الشوارع في المنطقة

- الجرعة الرابعة من التطعيم لا تؤثر على "اوميكرون"

- افتتاحية الصحيفة تطالب بإعادة سفير إسرائيل في الأمم المتحدة لهجومه على الممثلة ماس ووتسون الداعمة للشعب الفلسطيني

"يديعوت احرونوت":

- خطوة أخرى في الطريق الى صفقة نتنياهو

- وزيرة المعارف: 10 بالمائة فقط من التلاميذ يتعلمون عن بعد

- تقصير مدة العزل الصحي لخمسة أيام

- محمد عماش قدورة هو الضحية الخامسة بالمجتمع العربي الذي طعن وهو يحاول منع شجار بين شبان واعتقال قاصر

- اليوم ستبحث محكمة الاستئناف العسكرية الإسرائيلية في استئناف النيابة على قرار بعدم ادانة الأسير ممدوح عمرو من سكان الخليل بالقتل المتعمد. وحسب الادعاء فإن عمرو وصل الى مفرق "غوش عتصيون" وركض باتجاه الجنود، فلحقه ضابط الذي قتل برصاص زملائه الجنود والنيابة تطالب بإدانته بالقتل المتعمد.

"معاريف":

- صفقة نتنياهو مع علامة سؤال؟

- صاحب منزل مهدد بالإخلاء في الشيخ جراح هدّد بحرق نفسه مع عائلته اذا اخلي من منزله والشرطة تتراجع

- عضو الكنيست ارييه درعي من شاس هدّد القائمة الموحدة بالعمل على تجنيد العرب اذا صوت أعضاؤها مع قانون تجنيد الحرديم

- تفشي اللاسامية في اوروبا: نازيون تظاهروا في فرنسا واتهموا اليهود بالمسؤولية عن تفشي كورونا من اجل بيع اللقاح الذي يدخل مبالغ باهظة

- ميزانية إضافية لوزارة الصحة 2.8 بقيمة مليار شيقل لمحاربة كورونا