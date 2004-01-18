مهجة القدس: الأسير أحمد بسيسي يدخل عامه الـ (19) في سجون الاحتلال

رام الله / سما /

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير أحمد إبراهيم أحمد بسيسي (42 عامًا) من بلدة رامين بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، أنهى ثمانية عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال .

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 18/01/2004م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن (25) عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والتخطيط لعملية نتانيا الاستشهادية التي نفذها الاستشهادي المجاهد رامي غانم من دير الغصون بمدينة طولكرم.

جدير بالذكر أن الأسير أحمد بسيسي ولد بتاريخ 01/08/1979م، وهو متزوج، ولديه ابن واحد، ويقبع حاليًا في سجن رامون، وهو شقيق الأسير القائد زيد بسيسي أمير الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني.