  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مهجة القدس: الأسير أحمد بسيسي يدخل عامه الـ (19) في سجون الاحتلال

الثلاثاء 18 يناير 2022 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير أحمد إبراهيم أحمد بسيسي (42 عامًا) من بلدة رامين بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، أنهى ثمانية عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال .

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 18/01/2004م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن (25) عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والتخطيط لعملية نتانيا الاستشهادية التي نفذها الاستشهادي المجاهد رامي غانم من دير الغصون بمدينة طولكرم.

جدير بالذكر أن الأسير أحمد بسيسي ولد بتاريخ 01/08/1979م، وهو متزوج، ولديه ابن واحد، ويقبع حاليًا في سجن رامون، وهو شقيق الأسير القائد زيد بسيسي أمير الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني.

#أحمد بسيسي #سجون الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

محدث .. مقتل 3 اشخاص في انفجار وحريق الإمارات

وزير الحكم المحلي: كان على "حكومة غزة" تمويل البنى التحتية بدل أن تذهب الأموال تحت الأرض

السفير العمادي يعلن موعد وآلية صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة بغزة

أبو حسنة يتحدث عن ملف الكوبانات والاعمار في غزة..

"اقرأ باسم حزبك الذي خنق..خنق الإنسان بالورق!".. قيس سعيد يستحضر مقالا لصحفي شهير

انفجار متوقع يُزلزل المشهد السياسي الإسرائيلي.. غياب نتنياهو يهدد بتفكك حكومة بينيت ولبيد

زعيمة حزب معارض: سندمر معا نظام أردوغان "الحرام"

الأخبار الرئيسية

لا وفيات .. 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

نائبة عربية تسقط مشروع قانون التجنيد في الكنيست الإسرائيلي وهذا ما قالته ..

وفد حماس يصل الجزائر ويلتقي المسؤولين الجزائريين لبحث إنهاء الانقسام

دراسة اسرائيلية : الجرعة الرابعة أقل فعالية في مواجهة المتحورة "أوميكرون"

بايدن

معاريف: إسرائيل في عهد بايدن.. عودة إلى العلاقات الطبيعية أم استعداد لخطر متربص؟

الاتصالات الفلسطينية