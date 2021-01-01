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الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ18

الثلاثاء 18 يناير 2022 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعددهم قرابة الـ(500)، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الثامن عشر على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداريّ الممنهجة، تحت شعار "قرارنا حرية".

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أنّ قرار الإداريين جاء على ضوء سياسة التصعيد التي انتهجتها سلطات الاحتلال خلال العام الماضي، حيث وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بحق أسرى سابقين ومعتقلين جدّد (1595).

يُشار إلى أنّه ومن ضمن الأسرى الإداريين أربعة قاصرين وأسيرة وهي شروق البدن، وكانت أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداريّ خلال شهر أيار/ مايو 2021، ووصلت إلى (200) أمر، وخاض نحو (60) أسيراً ومعتقلاً إداريّاً إضرابات عن الطعام جُلّها ضد الاعتقال الإداريّ.

#الأسرى الإداريون #نادي الأسير

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