رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث الصادرة اليوم الثلاثاء، على خبر اعدام مواطن قرب بيت لحم واستشهاد الشيخ الهذالين (75 عاما) نتيجة دعسه، وخبر تحصن عائلة صالحية بمنزلها في الشيخ جراح ضد الإخلاء.

كما أبرزت الصحف الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام)، خبر إدانة وتحذير الرئاسة من استمرار الإجراءات الإسرائيلية في الشيخ جراح، وتأكيد الرئيس أن دولة فلسطين ستواصل دعمها لجميع أبناء شعبنا في القدس، وتحسن طفيف على الوضع الصحي للأسير أبو حميد.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

- شهيدان من محافظة الخليل أحدهما مسن

- عائلة صالحية تواجه محاولة إخلائها بالتهديد بإحراق نفسها

- الرئيس: سنواصل حماية المقدسات من اعتداءات المستوطنين

-في يوم مارتن لوثر كينغ: الرئاسة تدعو لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني

-8 وفيات و823 اصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

- خطة لبناء 1465 وحدة استيطانية في منطقة القدس

"الحياة الجديدة":

-شهيدان بالضفة.. وعائلة صالحية تتصدى للاحتلال: سنشعل النار حال اقتحام منزلنا

-الرئاسة تدين وتحذر من استمرار الإجراءات الإسرائيلية في الشيخ جراح. الأردن: استمرار الممارسات الأحادية يكرس الاحتلال. ممثل الاتحاد الأوروبي: عمليات الإخلاء والهدم غير قانونية وتعيق آفاق السلام

-الرئيس: دولة فلسطين ستواصل دعمها لجميع أبناء شعبنا في القدس

-تحسن طفيف على الوضع الصحي للأسير أبو حميد

-مجلس الوزراء يقرر إنشاء وحدة خاصة لمعالجة صافي الإقراض في الهيئات

"الأيام":

-الاحتلال يعدم مواطنا قرب بيت لحم واستشهاد الشيخ الهذالين (75 عاما) نتيجة دعسه

-القدس: عائلة صالحية تتحصن بمنزلها في الشيخ جراح ضد الإخلاء

-الرئاسة تدين وتحذر من استمرار الإجراءات الإسرائيلية في الشيخ جراح

-إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبرقة

-شقيق الأسير أبو حميد: تحسن طفيف على وضعه الصحي

-كورونا: 8 وفيات و823 اصابة