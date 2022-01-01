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قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات و اعتقالات واسعة في الضفة

الثلاثاء 18 يناير 2022 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات و اعتقالات واسعة في الضفة



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة في الضفة.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء بلدة تقوع شرق بيت لحم وشنت حملة اعتقالات واسعة طالت محيي نايف سليمان، معاذ نبيل سليمان، بهاء صقر سليمان، مروان فؤاد صباح، يحيى موسى الشاعر، مجاهد حسين سليمان، عمر سليمان، حمزة عدنان البدن.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شرق رام الله واعتقلت محمد حماد، إسماعيل سراج، مصطفى عطشة.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حماس الشيخ فرحان علقم من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وفي القدس وضواحيها اعتقلت قوات الاحتلال سيف عويس وورد الغول من مدينة القدس، كما اعتقلت محمد خالد من مخيم قلنديا شمال القدس.

وفي محافظة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ أمين عرمان من بلدة عين يبرود شرق المدينة، ومحمد مفرح من مدينة رام الله.

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