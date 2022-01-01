  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس : ارتفاع على الحرارة

الثلاثاء 18 يناير 2022 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : ارتفاع على الحرارة



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو صافيا الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ويتوقع تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر ، واعتبارا من ساعات المساء تنشط سرعة الرياح تدريجياً ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الامطار في ساعات الليل على المناطق الشمالية الرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الأربعاء 2022/01/ 19 تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة والبحر مائجا .

الخميس 2022/01/ 20 يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة ، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الصباح وتستقر الاجواء اعتبارا من ساعات الظهيرة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

محدث .. مقتل 3 اشخاص في انفجار وحريق الإمارات

وزير الحكم المحلي: كان على "حكومة غزة" تمويل البنى التحتية بدل أن تذهب الأموال تحت الأرض

علاء مبارك في هجوم جديد حاد: "من عاش بوجهين مات بلا وجه"!

السفير العمادي يعلن موعد وآلية صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة بغزة

أبو حسنة يتحدث عن ملف الكوبانات والاعمار في غزة..

أحد رموز المقاومة الشعبية.. استشهاد الشيخ سليمان الهذلين من الخليل

"اقرأ باسم حزبك الذي خنق..خنق الإنسان بالورق!".. قيس سعيد يستحضر مقالا لصحفي شهير

الأخبار الرئيسية

دراسة اسرائيلية : الجرعة الرابعة أقل فعالية في مواجهة المتحورة "أوميكرون"

بايدن

معاريف: إسرائيل في عهد بايدن.. عودة إلى العلاقات الطبيعية أم استعداد لخطر متربص؟

الحكومة تقرر التنسيب للرئيس بإعفاء الحاصلين على موافقات لم الشمل في غزة من رسوم المعاملات

الرئاسة الفلسطيينة تحذر اسرائيل وتبعث رسالة لواشنطن: استمرار الإنتهاكات ستقود إلى مربع التصعيد

النقب

هآرتس: “الأبرتهاديون” يتطلعون إلى الـ3% المتبقية للبدو من أراضي النقب

الاتصالات الفلسطينية