حالة الطقس : ارتفاع على الحرارة

رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو صافيا الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ويتوقع تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر ، واعتبارا من ساعات المساء تنشط سرعة الرياح تدريجياً ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الامطار في ساعات الليل على المناطق الشمالية الرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الأربعاء 2022/01/ 19 تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة والبحر مائجا .

الخميس 2022/01/ 20 يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة ، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الصباح وتستقر الاجواء اعتبارا من ساعات الظهيرة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.