بن سلمان وبن زايد يبحثان الهجوم الحوثي على أبو ظبي

الرياض / وكالات /

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، اتصالا هاتفيا، اليوم الثلاثاء، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.

وخلال الاتصال أعرب ولي العهد عن إدانته للهجوم "الإرهابي السافر الذي تعرضت له السعودية والإمارات أمس الاثنين من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية"، ونتج منه وفاة عدد من المدنيين في الإمارات، معربا عن بالغ تعازيه في المتوفين، وعن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد القائدان أن هذه الأعمال التي استهدفت السعودية والإمارات ستزيد من عزم البلدين وتصميمهما على التصدي "لتلك الأعمال الإرهابية العدوانية التي تنفذها قوى الإرهاب".

وعبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره لما عبر عنه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من مشاعر صادقة، تؤكد الروابط الراسخة واللحمة الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وعزمهما على مواجهة قوى العدوان.

من جانبه شدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على أن الاعتداءات الأخيرة على السعودية والإمارات تشكل تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤكد أن ميليشيا الحوثي أصبحت مصدرا رئيسا لتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وكتب ابن فرحان عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن المملكة والتحالف مستمرون في دعمهم للجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، ومبادرة المملكة لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية لا تزال مطروحة. وفي الوقت ذاته أكد "استعداد السعودية الكامل للتعامل مع مزيد من التعنت الحوثي، والدفاع عن أمن المملكة والمنطقة كلها".