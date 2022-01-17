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الـ"فيفا" يعلن عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم

الثلاثاء 18 يناير 2022 01:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الـ"فيفا" يعلن عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم



زيوريخ/سما/

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فوز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في العالم، اليوم الاثنين، خلال حفل توزيع جوائز "The Best 2021" في مدينة زيوريخ السويسرية.

وتفوق  ربرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم "The Best 2021" على الثنائي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والنجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول. 


وحصل النجم البولندي بذلك على جائزة أفضل لاعب في العالم للعام الثاني على التوالي، بعد فوزه بنسخة 2020.

وجاء فوز ليفاندوفسكي (33 عاما) في العام الماضي، على حساب ليونيل ميسي الذي كان قائدا لبرشلونة الإسباني قبل انتقاله الموسم الماضي، إلى صفوف الفريق الباريسي مجانا، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان هدافا ليوفنتوس الإيطالي، قبل عودته إلى مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الماضي أيضا.

وانطلقت جوائز "the best" في عام 2016، عقب انفصالها عن مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية التي تمنح جائزة "الكرة الذهبية" سنويا لأفضل لاعب في العالم.

 وتوج النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الـ"فيفا" في أول نسختين بشكلها الحالي "the best" عامي (2016 و2017).

بينما فاز الكرواتى لوكا مودريتش بالجائزة عام 2018، قبل أن تذهب إلى ليونيل ميسي في عام 2019.

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