شاهد: "فيفا" يعلن الفائز بجائزة "بوشكاش" لأجمل هدف لعام 2021

حصل الأرجنتيني إريك لاميلا لاعب توتنهام هوتسبير على جائزة "بوشكاش" لعام 2021 التي تمنح لصاحب أجمل هدف في كل عام من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسجل إريك لاميلا هدفا رائعا في مرمى نادي أرسنال، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

A moment of genius that stunned fans across the planet ???? ????@ErikLamela is now the proud owner of a FIFA #Puskas Award ????#TheBest pic.twitter.com/v9SkHwTl2i