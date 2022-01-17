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شاهد: "فيفا" يعلن الفائز بجائزة "بوشكاش" لأجمل هدف لعام 2021

الثلاثاء 18 يناير 2022 01:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: "فيفا" يعلن الفائز بجائزة "بوشكاش" لأجمل هدف لعام 2021



زيوريخ/سما/

حصل الأرجنتيني إريك لاميلا لاعب توتنهام هوتسبير على جائزة "بوشكاش" لعام 2021 التي تمنح لصاحب أجمل هدف في كل عام من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسجل إريك لاميلا هدفا رائعا في مرمى نادي أرسنال، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


وتفوق لاميلا على الثنائي التشيكي باتريك شيك، الذي نافس بهدفه في مباراة منتخب بلاده أمام إسكتلندا، ضمن مسابقة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

والإيراني مهدي طارمي، مهاجم بورتو البرتغالي، بهدفه في مرمى تشيلسي، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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