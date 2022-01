الـ"فيفا" يكافئ رونالدو على إنجازه الفريد في العام 2021

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم جائزة خاصة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في حفل توزيع جوائز "The Best 2021" الذي أقيم اليوم الاثنين، في مقر الـ"فيفا" بمدينة زيوريخ السويسرية.

وحرص الـ"فيفا" على تكريم كريستيانو رونالدو (36 عاما) بعد إنجازه الفريد في 2021، بتجاوزه الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية برصيد 115 هدفا.

