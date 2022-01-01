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جاد الله: ‏الهجوم الإرهابي الذي استهدف دولة الإمارات عمل ارهابي وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية

الإثنين 17 يناير 2022 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
جاد الله: ‏الهجوم الإرهابي الذي استهدف دولة الإمارات عمل ارهابي وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية



ابو ظبي/سما/

قال غسان جاد الله القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح:" الـعـدوان عـلـى أي بـلـدٍ عـربـيٍ هـو عـدوان عـلـى فـلـسـطـيـن وأهـلـهـا،  كما كان يُردد الشهيد القائد ''يــاســر عــرفات ".

وأضافة جاد الله في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك:"‏يُشكل الهجوم الإرهابي الذي استهدف دولة الإمارات العربية الشقيقة، اعتداءً إرهابياً وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية".

وتابع جاد الله: "أتي هذا العمل الإرهابي المنظم، في إطار استهداف مقومات النهضة في أمتنا العربية، الأمر الذي يتطلب وقفة عربية موحدة لمواجهة كل محاولات المساس بالأمن والاستقرار والنهضة في وطننا العربي".

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