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الأردن يدين محاولات التهجير القسري وإخلاء منزل في الشيخ جراح

الإثنين 17 يناير 2022 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يدين محاولات التهجير القسري وإخلاء منزل في الشيخ جراح



عمان /سما/

 أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، محاولات التهجير القسري وإخلاء منزل إحدى العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، أن "عمليات الإخلاء والتهجير للفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، تُعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، مُشددا على "أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، مُلزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم".

وأضاف "أن استمرار الممارسات الإسرائيلية الأحادية من استيلاء على الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم، تُعد ممارسات لا شرعية ولا قانونية تُكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

#الخارجية الاردنية #الاردن #حي الشيخ جراح #العائلات الفلسطينية #تهجير الفلسطينيين

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