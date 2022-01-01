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وقفة في الناصرة تضامنًا مع النقب والأسير أبو حميد

الإثنين 17 يناير 2022 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة في الناصرة تضامنًا مع النقب والأسير أبو حميد



القدس المحتلة / سما /

نظم الحراك النصراوي الفلسطيني، مساء الإثنين، وقفة احتجاجية ضد ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في النقب ونصرة للأسير المريض وبحالة حرجة ناصر أبو حميد.

وردد المشاركون في التظاهرة شعارات نصرة للنقب الذي يشهد هجمة إسرائيلية شرسة في سياق محاولات الاقتلاع والتهجير.

كما هتف المتظاهرون مرددين الشعارات المساندة للأسير ناصر أبو حميد، الذي يواجه وضعاً صحياً خطيراً في مستشفى "برلازي"، بعد إصابته بالتهاب حاد في الرئتين نتيجة تلوث جرثومي.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وصور الأسير أبو حميد، كما رفعوا الشعارات المؤيدة لقضية النقب، وضد أعمال التجريف بأراضي الأطرش وما تلاها من قمع وهجوم وحشي على المتظاهرين وضدّ التهجير المخطّط، والتي تسعى سلطات الاحتلال إلى فرضه.

وكانت شرطة الاحتلال قد مارست بالأمس ضغوطات على ناشطين في الحراك النصراوي الفلسطيني، في محاولة لردعهم عن تنظيم مظاهرات مؤيدة لقضيتي الأسرى والنقب، وقد فرضت الحبس المنزلي على بعض منهم.

#الحراك النصراوي الفلسطيني #سلطات الاحتلال #الأسير ناصر أبو حميد

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