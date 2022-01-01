لجنة طوارئ الشتاء في رفح تستجيب لـ 229 مناشدة

غزة / سما /

أكدت لجنة طوارئ الشتاء المركزية في محافظة رفح؛ أنها بذلت جهوداً كبيرة لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي الذي ضرب المدينة على مدار أربعة أيام.

وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم الاثنين، أن فرق الطوارئ التابعة لها عملت على مدار الساعة، ضمن خطة عمل متكاملة لمواجهة الظروف الجوية والتعامل مع أية مستجدات.

وبينت أن طواقمها المكونة من فرق بلدية رفح ومصلحة مياه بلديات الساحل والدفاع المدني والشرطة وشركة الكهرباء وغيرها من المؤسسات الشريكة عالجت 229 إشارة على مستوى أحياء ومناطق المدينة.

ولفتت إلى أن المهام تنوعت بين تفريغ تجمعات مياه الأمطار، والتعامل مع طفح مياه الصرف الصحي، وتسوية الشوارع وردم الانجرافات، وتسليك مصارف الأمطار، وإصلاح الأعطال في شبكات الكهرباء والاتصالات.

ونوهت إلى أن محافظة رفح شهدت هطول 33.9% من المعدل السنوي خلال المنخفض الأخير بواقع 95 ملم، مبينةً أن طواقمها وفرقها العاملة في الميدان استجابت لكل الإشارات وعالجت غالبيتها.

وأشارت إلى أن عمل الطواقم يتواصل بعد انحسار المنخفض لمعالجة آثاره، وأهابت اللجنة بالمواطنين اتباع الإرشادات الصادرة عن البلدية عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.