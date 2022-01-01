الكشف عن استعدادات لترتيب زيارات متبادلة لوزراء إسرائيليين وبحرينيين

القدس المحتلة / سما /

كشف إيتان نائيه سفير إسرائيل لدى مملكة البحرين، اليوم الإثنين، عن استعدادات وتحضيىرات لترتيب زيارات متبادلة لوزراء إسرائيليين وبحرينيين، من بينهم وزراء الاقتصاد والسياحة والمواصلات وغيرهم.

وقال السفير الإسرائيلي في حديث لهيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، إنه التقى بالعديد من الوزراء البحرينيين وبحث معهم تعزيز التعاون والعلاقات في مجالات الأمن والطاقة والصناعة والزراعة والتكنولوجيات المتقدمة والمواصلات وغيرها.

وأشار إلى أنه التقى بولي العهد الأمير سلمان بن حمد ورئيس مجلس الأمن الوطني رئيس الحرس الملكي الشيخ ناصر بن حمد وبوزراء الخارجية والداخلية والمواصلات والسياحة والزراعة والاتصالات لوضع الأسس وبناء جسور السلام والتعاون بين البلدين. كما قال.

وذكر نائيه أن السفارة الإسرائيلية في المنامة تنظم لأول مرة في البحرين وفي منطقة الخليج، في السابع والعشرين من الشهر الجاري مراسم خاصة بمناسبة حلول اليوم العالمي لاحياء ما يسمى “ذكرى الهولوكوست”، وذلك بمشاركة ممثلين عن سفارتي ألمانيا والأمم المتحدة.