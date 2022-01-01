رموز ثقافية ونضالية وإعلامية مقدسية تحتفي بالكاتب جميل السلحوت في بيته بجبل المكبر

القدس المحتلة / سما /

في احتفالية مقيدة ومقلصة بسبب ظروف كورونا والحالة الوبائية، أحيا ممثلو ورموز عدد من المؤسسات الثقافية في القدس أمسية ثقافية احتفاء بالكاتب الفلسطيني المقدسي جميل السلحوت في منزله بجبل المكبر جنوب القدس على اسهاماته الجليلة في المشهد الثقافي خلال عقود من الزمن واثرائه للحالة الابداعية والثقافية الوطنية والانسانية وذلك بحضور كوكبة من ممثلي مؤسسات ثقافية عديدة وتخلل الامسية تقديم تذكار عبارة عن لوحة مقدسية جميلة وهدية رمزية من نادي سلوان.

وأكد المطران عطالله حنا على اهمية الانتماء للارض المقدسة ودور الثقافة والادب في تكريس الهوية المقدسية العربية والانتماء الفلسطيني الاصيل . ورأى عبد اللطيف غيث ان ظاهرة الشيخ الكاتب جميل السلحوت فريدة لانها ملتزمة بقضيتها الوطنية من البداية حتى النهاية.

ولفت الى اهمية معركة الثقافة والانتماء التي نستطيع ان ننتصر فيها بجدارة وتحصين وتعزيز صمود الفلسطيني وهويته وانتمائه.

وقدر الكاتب الكبير محمود شقير ان هذه اللقاءات تعزز الوعي بحماية القدس التي تتعرض لمخاطر التهويد الجدية. وراهن على طاقة الشباب المتجددة في المواجهة شريطة توفر عنصر التأطير والحاضنة السياسية الوطنية الداعمة والراعية.

واستعرض عماد منى جزء من سيرة الكاتب السلحوت واهتماماته المتعددة والمتشعبة في شتى حقول الادب والثقافة والمعرفة وما حققته هذه القامة الادبية والثقافية من انجازات وابداعات.

واشار الكاتب عزام ابو السعود الى اهمية المشروع الثقافي للكاتب السلحوت منوها بشكل خاص الى لقاء اليوم السابع الذي شكل حاضنة للكثيرين من الموهوبين ادبيا وثقافيا.

ونوه د. محمود زحايكة ” ابو اياد” الى اهمية تنشئة جيل جديد من المثقفين يواصل حمل الراية من الجيل السابق على مستوى بلدة جبل المكبر والقدس وفلسطين حتى نضمن استمرارية الابداع الثقافي والوعي الوطني.

وحيا راتب عبيدات الكاتب السلحوت على مسيرته الحافلة في الحقل الثقافي والادبي وقال ان الكاتب المعروف لا يعرف فهو غني عن التعريف . وتمنى للكاتب السلحوت المزيد من الانتاج والابداع.

ودعا مروان الغول رئيس نادي سلوان الى ضرورة الاهتمام بالمشهد الثقافي والاجتماعي لانهما حصنان منيعان في وجه الهجمة الشرسة على القدس . وطالب بان تكون القدس اولوية في كل المجالات.

وشدد الناشط الثقافي عماد عبده على ضرورة احداث هبة تنويرية وتثقيفية مستدامة وقدم اقتراحات لتشجيع الثقافة من خلال جوائز ذات قيمة.

وقال الكاتب جميل السلحوت معبرا عن شكره لهذه اللفتة الكريمة ” اقف خجلا امام هذه الهامات والقامات العالية .. وانا اتعلم منكم .. ومن المستحيل ان نهزم ثقافيا حتى لو هزمنا عسكريا كما هو حاصل الان ” .. ولكنه حذر من قيام الاحتلال بسرقة ثقافة وتراث القدس.. وطالب بثورة ثقافية شاملة . كما اورد حكاية استشهاد القائد الفتحاوي قاسم ابو عكر في السجون بعد الاحتلال مباشرة في معتقل المسكوبية بسبب رفضه اعطاء ” شيفرة ” تنظيم فتح، في اشارة الى اهمية الوعي الثقافي الوطني في تحقيق الانتصار في المواجهة .

وكان الاعلامي محمد زحايكة قد أدار هذه الاحتفالية حيث عبر عن شكره لداعمي الثقافة من وراء الستار د. محمود زحايكة والمهندس سامر نسيبة وعماد منى والقائمين على هذا اللقاء المفتوح المحاميان مالك عبيدات وطارق شقيرات على جهودهما في تنظيم هذه الاحتفالية المميزة .